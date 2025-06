Il Milan accelera per Xhaka. Sportitalia sicura: viaggio di Tare in Germania

Il Milan vuole accelera e vuole chiudere per Granit Xhaka, centrocampista che a settembre compirà 33 anni, che gioca nel Bayer Leverkusen ed è il capitano della Nazionale svizzera. La dirigenza milanista lo ha inserito tra gli obiettivi di mercato nella sua idea di rifondazione del centrocampo che ha perso una pedina fondante come Reijnders e si deve ricostruire da capo.

Secondo quanto riporta questo pomeriggio il collega Gianluigi Longari per la rete televisiva di Sportitalia, nelle scorse ore Igli Tare è partito in missione in Germania per stringere l'affare con l'entourage del calciatore ma soprattutto con il club tedesco. Le Aspirine infatti non sono convinte di lasciar partire anche lo svizzero dopo che hanno perso tantissimi titolari solo in questi ultimi giorni. L'obiettivo del dirigente albanese è premere sul giocatore così che anche le resistenze del club possano cadere.