Milan su Kean, ma c’è una clausola da 52 milioni: trattativa possibile con contropartite

Il Milan punta Moise Kean per rinforzare l’attacco e ha già effettuato un primo sondaggio con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome dell’ex Juventus è stato indicato da Massimiliano Allegri, pronto a ripartire da tecnico rossonero. La trattativa, però, è complicata dalla clausola da 52 milioni di euro valida per le prime due settimane di luglio. Una cifra elevata, ma che potrebbe essere ridiscussa: il Milan valuta l’inserimento di contropartite tecniche, tra cui Pietro Terracciano, profilo gradito a Pioli, futuro allenatore della Viola.

In un'intervista lontana fatta al fratello di Kean, si raccontava di una certa simpatia per il Milan da parte di Kean. Cresciuto ammirando i grandi campioni rossoneri, l’attaccante classe 2000 non avrebbe mai nascosto che l’ipotesi di vestire la maglia del Diavolo sarebbe per lui tutt’altro che sgradita.

Con il futuro ancora da scrivere e un mercato sempre imprevedibile, chissà che i destini di Kean (e dell'amico Leao) non possano davvero incrociarsi a San Siro.