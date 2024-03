Ceccarini: "Milan, oltre a Buongiorno occhi su Lacroix, Brassier e Adarabioyo"

Anche il mercato del Milan è uno dei temi più interessanti. La società rossonera in estate lavorerà sulla punta centrale e un forte difensore. Su questo fronte ci sono diverse opzioni che il Milan sta vagliando. Detto che Buongiorno sarebbe la soluzione ideale, i dirigenti rossoneri sono al lavoro anche su altre opzioni. L’obiettivo infatti è essere pronti fin da ora per non farsi sfuggire l’opportunità migliore. La certezza è che almeno un rinforzo in queste settore arriverà. Un inserimento in più dipenderà da eventuali partenze. La lista del Milan prevede diversi nomi. Alcuni sono gli stessi emersi anche durante la sessione invernale. Affari che poi non si sono potuti concretizzare per vari motivi.

Tra i profili valutati c’è sicuramente Maxence Lacroix del Wolfsburg, in scadenza nel giugno del 2025. I riflettori sono accesi anche su Lilian Brassier del Brest. Anche per il difensore francese il vantaggio potrebbe essere la durata del contratto identica a quella di Lacroix. La pista meno complicata al momento è rappresentata da Tosin Adarabioyo del Fulham, che a fine stagione si svincolerà dal club inglese. Insomma una serie di ipotesi che il Milan sta valutando in attesa di capire quando e come nel caso affondare il colpo.