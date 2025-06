Cessione Reijnders, Pedullà: "Addio dietro l'angolo. Si può chiudere a 75 milioni, magari aggiungendo qualche bonus"

Alfredo Pedullà di Sportitalia fornisce un aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Manchester City per la cessione di Tijjani Reijnders. Questa la ricostruzione del giornalista su un affare ormai prossimo alla chiusura:

"Tijjani Reijnders e il Milan: l’addio è dietro l’angolo. E sembra anche assurdo se pensiamo che non troppe settimane fa ha rinnovato con il Milan, aggiungendo parole di appartenenza che sembravano scongiurare qualsiasi tipo di sorpresa. Ma il mercato cambia, gli ingaggi lievitano, le tentazioni aumentato, ora Reijnders è a pochi passi dal Manchester City, una precisa richiesta di Guardiola che vuole fare in fretta a qualche settimana dal Mondiale per Club. Il City era partito da 60 più bonus, il Milan mai è sceso sotto gli 80, si può chiudere a 75, magari aggiungendo qualche bonus che consenta di trovare la totale intesa”.