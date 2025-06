Non solo Modric: Rabiot e Guendouzi due idee per il centrocampo del Milan

Il Milan sta chiudendo la cessione al Manchester City di Tijjani Reijnders che ieri, dal ritiro dell'Olanda, ha parlato così del suo futuro nella squadra di Pep Guardiola: "Non ho ancora ricevuto una chiamata. I club sono ancora in trattativa. Io stesso non ho interferito molto. Non posso dire di più a riguardo, perché nemmeno io ne so di più. Potrei sapere qualcosa un po’ prima di voi, ma per me si tratta di aspettare e vedere. Premier? È un campionato fantastico, lo si sogna da piccoli”.

A centrocampo è invece in arrivo Luka Modric, ma non può bastare lui per sostituire Reijnders e per questo il Milan sta valutando anche altri profili da inserire in mezzo al campo: Adrien Rabiot del Marsiglia e Matteo Guendouzi della Lazio sono due idee che potrebbero diventare presto qualcosa di concreto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.