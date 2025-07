Colombo al Genoa, oggi le visite mediche dell'attaccante

Nelle scorse ore Lorenzo Colombo ha lasciato il ritiro del Milan in Cina per tornare in Italia, dove oggi svolgerà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Genoa.

L'attaccante si trasferisce in Liguria in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza del Genoa e in base ad alcuni traguardi personali facili, presenze e gol, dell'attaccante. La cifra del riscatto è di circa 10 milioni di euro.