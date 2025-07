Mercato Milan, caccia al terzino destro: complicate le piste Doué e Singo

Tra i tasselli che mancano al Milan in questo mercato estivo c'è anche il terzino destro. Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi addii in questa zona di campo: Calabria è andato via a gennaio, mentre nelle scorse settimane hanno salutato Walker, Florenzi ed Emerson Royal. Come riferisce stamattina Tuttosport, il primo obiettivo per questo ruolo è sempre Guela Doué, giocatore dello Strasburgo che chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire contro i 22-23 milioni prospettati dal Diavolo. E' quindi una pista piuttosto complicata, così come quella che porta a Singo del Monaco, anche lui valutato 30 milioni.

Ieri mattina, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Emerson Royal al Flamengo con questo comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emerson Royal al Flamengo. Il Club rossonero ringrazia Emerson e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".