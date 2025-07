Bianchin: "Vlahovic non sarà l'attaccante preferito da Allegri, ma lo preferisce a soluzioni sperimentali"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla possibilità che Dusan Vlahovic si possa trasferire al Milan, ritrovando Massimiliano Allegri: "Vlahovic non si cambia: a 25 anni è un giocatore definito, come dimostrano i tocchi per zona. Può migliorare nei dettagli ma ha caratteristiche chiare: svaria il giusto e dà il meglio in area e immediate vicinanze. Allegri non per caso ha alzato il pollice. Vlahovic non sarà il suo attaccante preferito - Max ha avuto parecchi campioni... - ma lo preferisce a soluzioni sperimentali, non testate nel campionato italiano. Allegri sa che DV9 non è l'attaccante perfetto, potrebbe giocare di più con la squadra e tecnicamente ha limiti, però lo conosce, sa che Vlahovic conosce l'indirizzo per la porta e ha fisico per aiutare la squadra a risalire il campo.

Vlahovic è rimasto con Allegri due stagioni e mezza, segnando 41 gol a strisce bianche e nere. Non sono un'infinità ma nemmeno pochissimi. Mettiamola così: pochi per un attaccante da 8-10-12 milioni a stagione ma comunque un bottino da doppia cifra regolare in campionato. Il più importante, il più simbolico, il gol del 15 maggio 2024 a Roma: finale di Coppa Italia, Juventus batte Atalanta, decide DV9. Era l'ultima partita di Max con la Juventus".