Milan, contatti con l'Aberdeen per Lazetic: i rossoneri hanno aperto alla cessione a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sarebbero dei contatti in corso tra Milan e Aberdeen per Marko Lazetic, attaccante fuori dai piani di Max Allegri che in questa prima parte della stagione si sta allenando con il Milan Futuro. Gli scozzesi avevano già provato a prenderlo a gennaio quando il serbo era in prestito al Bačka Topola.

Il club di via aldo Rossi avrebbero aperto alla cessione a titolo definitivo di Lazetic, mantenendo però una percentuale sulla futura rivendita. Nella scorsa stagione, con la maglia dei serbi del Bačka Topola, l'attaccante classe 2004 ha collezionato 43 presenze e segnato appena 3 gol.