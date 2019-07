CorSera - André Silva-Monaco a forte rischio: ci sono versioni contrastanti sui motivi

Nonostante sembrava ormai tutto fatto, è a forte rischio il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco. Per quanto riguarda il motivo, come spiega il Corriere della Sera questa mattina, ci sono versioni contrastanti: in Francia riferiscono infatti che l'attaccante portoghese non abbia superato le visite mediche per alcuni problemi ai tendini, mentre in Italia si parla di un mancato accordo tra il Monaco e André Silva e di una richiesta di "sconto" da parte della società monegasca.