CorSera - Derby di mercato per J. Alvarez. Botman-Milan, il Lille spara alto

Secondo quanto riportato dall'edizione online del Corriere della Sera, il Milan è sempre sulle tracce di Sven Botman per sostituire Simon Kjaer, ma il Lille spara alto per la sua cessione e chiede ben 35 milioni; Paolo Maldini, di conseguenza, valuta anche altri profili come Sarr del Chelsea, Aké del City e Bailly dello United.

In vista di giugno, inoltre, Inter e Milan hanno già iniziato il duello per Julian Alvarez, attaccante argentino in forza al River Plate. Il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro e, nella corsa al 21enne, si registra il leggero vantaggio dei nerazzurri sui rossoneri. Ma - scrive il CorSera - così come in campionato anche sul mercato non è ancora finita.