CorSera - Milan-De Ketelaere: i rossoneri non intendono spingersi oltre i 30 milioni

MilanNews.it

Charles De Ketelaere è uno dei talenti più interessanti in Europa e viene visto in via Aldo Rossi come il giocatore perfetto da inserire nella rosa rossonera. Il Milan ha già presentato al Bruges un'offerta (rifiutata) da 20 milioni di euro, ma è pronto a migliorare la sua proposta. Fino a quanto si spingeranno Maldini e Massara per il belga? Secondo il Corriere della Sera, l'impressione è che il Diavolo non andrà oltre i 30 milioni, anche perchè non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste.