CorSport - Hernandez chiude il mercato e resta al Milan

Nell’era dei giocatori che cambiano maglia ogni anno, suonano cariche di significato le parole di Theo Hernandez, terzino sinistro che ha deciso di non ascoltare le sirene di mercato. Il francese sta vivendo uno dei momenti migliori in carriera e non ha intenzione di lasciare i rossoneri: “Voglio ringraziare il Milan - ha affermato l'esterno milanista a “Radio Onda Cero” - perché mi ha dato fiducia: Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero”. Chiaro riferimento alle voci di mercato che in questi giorni stanno arrivando dalla Francia, con il Psg di Leonardo che da qualche settimana ha cominciato un forte corteggiamento, avendo avuto pure qualche contatto con il suo procuratore Manuel García Quilón. “Ho quattro anni di contratto e qui al Milan sono davvero felice", scrive il Corriere dello Sport.