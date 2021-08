CorSport - Milan, due strade per l'acquisto di Bakayoko

È tornato con prepotenza il nome di Bakayoko, soluzione che il Milan non ha mai abbandonato e ha sempre tenuto sotto controllo. Lo riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. Maldini vorrebbe prendere il centrocampista a condizioni vantaggiose e ha due strade: la prima è l’acquisto a titolo definitivo a costi bassi, l’altra è aspettare che Bakayoko rinnovi col Chelsea per un anno per poi prenderlo in prestito. Il francese, seguito anche il Napoli, spinge per tornare in Italia.