CorSport - Milan, fari puntati su Cragno se Gigio dovesse andare via

Secondo il Corriere dello Sport la posizione di Gianluigi Donnarumma determinerà gran parte del mercato estivo del Milan. Tutto ruota attorno al rinnovo o all’addio del portiere di Castellammare di Stabia, arrivato ormai ai mesi cruciali per decidere il suo legame con i rossoneri. Il Milan non può andare oltre quest’estate, poiché rischierebbe seriamente di perdere il giocatore a parametro zero nel 2021. E se Gigio dovesse partire i rossoneri potrebbero affidarsi ad Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Il 25enne ha acquisito nel corso delle stagioni sempre più maturità e sarebbe ormai pronto per un salto in una big. In Sardegna si trova benissimo e ha un legame fino al 2024 dunque ancora molto lungo, ma la chiamata di una grande squadra lo farebbe vacillare, essendo arrivato ad un snodo decisivo della sua carriera.