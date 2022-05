Corsport - Milan, Pioli punta su Brahim e la dirigenza pensa a Lang

MilanNews.it

Tra le candidature forti per l'attacco rossonero uscite nelle ultime ore è doveroso citare il nome di Noa Lang. Il giovane esterno olandese, da tempo, è sui taccuini di Maldini e Massara che ora stanno cercando di capire i margini dell'operazione. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex Ajax è nella lista di gradimento di Pioli che oltre a questo rinforzo punta molto sulla conferma di Brahim Diaz come da lui stesso amesso ai microfoni di As: "Vorrei che rimanesse. Brahim ha iniziato molto bene. Dopo aver avuto alcuni problemi, ha lottato per tornare alla sua forma migliore. Molti dimenticano che Brahim è ancora giovane e che si trattava della sua prima esperienza da titolare in una grande squadra. È successo anche a Tonali un anno fa, può succedere che una pressione così importante possa portare ad alti e bassi"