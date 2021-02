CorSport - Milan, presto nuovi contatti con l'agente di Calhanoglu per trovare un accordo sul rinnovo del turco

Chiuso il mercato di gennaio, in via Aldo Rossi è il momento di pensare ai rinnovi. Le priorità sono ovviamente quelli di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda quest'ultimo, presto i dirigenti milanisti avranno nuovi contatti con il suo agente per raggiungere il tanto atteso accordo: le parti sono più vicine, ma non c’è stata ancora la fumata bianca. Lo riferisce il Corriere dello Sport.