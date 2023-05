CorSport - Milan, si lavora per abbassare il prezzo di Loftus-Cheek

MilanNews.it

Tra i profili sul taccuino di Maldini e Massara per la prossima stagione rimane quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Chelsea che con i blues sembra essere arrivato al capolinea. Solo un anno di contratto per Loftus e uno status di esubero dopo le campagne acquisti faraoniche della squadra allenata oggi da Lampard. La dirigenza rossonera si sta mantenendo in contatto con gli agenti del calciatore con l'obiettivo di abbassare le pretese del Chelsea sul prezzo del cartellino: come detto, Loftus-Cheek entrerà a breve nel suo ultimo anno di contratto. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.