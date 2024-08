Da Firenze: la Fiorentina interessata a Yacine Adli in uscita dal Milan

Altra pretendente per Yacine Adli, centrocampista in uscita dal Milan, che non è stato convocato per la gara di ieri contro il Parma al Tardini, e che piace molto in Arabia Saudita. Il suo futuro potrebbe però essere ancora in Italia, visto che secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il giocatore è nel mirino anche della Fiorentina. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Marsiglia, che sta valutando il profilo del centrocampista franco algerino per dare sostanza alla propria fase intermedia, ma i viola hanno già chiesto informazioni alla dirigenza del Milan.

L'operazione.

La trattativa ha viaggiato sottotraccia e ha preso ulteriore spunto dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. La società viola ha assoluta necessità di puntellare il reparto centrale e Adli (24 presenze nell’ultimo campionato, 1 gol e un assist) viene ritenuto funzionale come interprete nelle due fasi.

Le cifre e le possibilità.

Il Milan vorrebbe cedere Adli per una cifra che si avvicina ai 15 milioni, ma c’è anche la possibilità che venga composta la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Adli, ex PSG e Bordeaux, è considerato un jolly di centrocampo, dove ha ricoperto i ruoli di trequartista, mediano e mezz’ala. Nelle prossime ore arriveranno importanti aggiornamenti.