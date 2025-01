Daily Mail - L'Aston Villa pensa a Chukwueze se non si concretizzasse Malen

Il calciomercato del Milan si sta accendendo in queste ore, almeno per quanto riguarda voci, interessamenti, sondaggi e incontri. Non si parla però solamente di mercato in entrata ma anche qualche operazione in uscita potrebbe essere fatta alle giuste condizione. Questo è il caso di Noah Okafor che negli ultimi giorni sta venendo corteggiato con insistenza dal RB Lipsia in Germania: i rossoneri per fare plusvalenza dovrebbero cederlo a più di 11 milioni. I tedeschi puntano al prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un altro esterno che potrebbe non essere certo del suo futuro in rossonero è Samuel Chukwueze, arrivato l'anno scorso come colpo top del mercato e mai definitivamente sbocciato all'ombra della Madonnina. Secondo quanto riferisce l'edizione online del Daily Mail, testata britannica, l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino il nigeriano del Milan qualora non riuscisse a chiudere per Donyell Malen del Dortmund, primo obiettivo degli inglesi. Chukwueze ai Villains ritroverebbe anche l'allenatore che meglio l'ha fatto performare al Villarreal, ovvero Unai Emery.