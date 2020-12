Daily Mirror - Chelsea, Rudiger è in vendita: Milan e Juventus interessate

Nella scorsa sessione di mercato tra i nomi accostati per la difesa del Milan figurava anche quello di Antonio Rudiger, centrale in forza al Chelsea. Proprio le reticenze del club londinese alla vendita del difensore tedesco non avevano portato all'avvio della trattativa ma ora, secondo il Daily Mirror, le cose sarebbero cambiate. Secondo il quotidiano inglese i Blues avrebbero deciso di cedere a gennaio il classe 93' e su di lui ci sarebbe l'interesse di Milan, Juventus e non solo. I blues chiedono 15 milioni per il centrale tedesco.