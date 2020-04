Dal Belgio: Saelemaekers potrebbe tornare all'Anderlecht a fine stagione

Secondo quanto riferito da voetbalnieuws.be, Alexis Saelemaekers, arrivato al Milan in prestito oneroso a gennaio, potrebbe tornare alla base al termine della stagione. L'esterno belga ha avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra anche a causa della pandemia Coronavirus, quindi non è chiaro se il club rossonero vorrà riscattarlo: bisogna ricordare che sono già stati spesi 3.5 milioni per il classe '99, quindi il Milan dovrà valutare se spenderne altrettanti o cestinare definitivamente l'investimento effettuato. Il portale belga sottolinea come al Milan sia stato proposto Mazraoui dell'Ajax, citando l'esclusiva di MilanNews.it pubblicata ieri (leggila QUI).