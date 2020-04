MN - Nuovo nome per il Milan: proposto un terzino dell'Ajax, ma la Roma è avanti

La scorsa sessione estiva di calciomercato il Milan ha avuto la possibilità di colmare con Theo Hernandez una lacuna che si trascinava da anni, quella del terzino sinistro titolare. La prossima finestra di mercato potrebbe essere, invece, l'occasione per trovare l'uomo giusto sulla fascia opposta. Nel corso della stagione in corso Conti e Calabria si sono alternati spesso, senza mai convincere realmente. L'ex Atalanta ha trovato finalmente continuità a livello fisico dopo il brutto doppio infortunio, ma non è riuscito a trovare la costanza di rendimento richiesta per diventare il padrone della fascia destra rossonera. Stesso discorso anche per il bresciano, lontano anni luce dalle ottime prestazioni offerte nell'anno mezzo con Gattuso in panchina.

IL NOME NUOVO - Tra i tanti calciatori annotati sul taccuino del Milan per potenziare la fascia destra ci sarebbe Noussair Mazraoui, laterale classe 1997 di proprietà dell'Ajax. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il marocchino sarebbe stato proposto in queste ore alla dirigenza rossonera da un intermediario, trovando il gradimento da parte dei piani alti di via Aldo Rossi. I Lancieri, che valutano Mazraoui tra i 12 e i 13 milioni di euro, potrebbero decidere però di abbassare le pretese, avendo scelto di puntare su Dest come titolare, e perciò potrebbero accontentarsi di una cifra intorno ai 10 milioni di euro per liberarlo. Il Milan valuta l'investimento, ma la concorrenza è alta. In particolare quella della Roma, che al momento è avanti sul giocatore, con il direttore sportivo giallorosso Petrachi che nelle scorse settimane ha provato ad inserire Karsdorp nell'affare, senza successo. In attesa di capire quando e come riprenderà la stagione attuale, la dirigenza del Diavolo si muove per il futuro.