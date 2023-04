Dall'Inghilterra - Contatti Milan-Chelsea per Loftus-Cheek: il contratto scade nel 2024

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Football.London, sito che si occupa delle varie squadre di Londra, il Milan avrebbe avuto contatti con il Chelsea nell'ultima settimana per un possibile trasferimento del centrocampista Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore è ai margini della rosa dei Blues e ha giocato solo 20 partite in Premier nel corso di questa stagione: il suo contratto scadrà nel 2024 e per questo motivo i rossoneri si sarebbero fatti avanti per capire la fattibilità di un'operazione low cost. Il giocatore viene valutato circa 22 milioni di sterline.