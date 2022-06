Dalla Francia - Botman e Renato Sanches si avvicinano: trattative nel vivo tra Lille e Milan

MilanNews.it

Come riferito da Alexis Bernard, direttore del sito francese 10sport.com, proseguono le trattative tra il Milan e il Lille per il passaggio in rossonero di Sven Botman e Renato Sanches. La negoziazione tra i due club prende forma e dovrebbe portare ad una conclusione positiva della trattativa, in primis per il centrocampista portoghese.