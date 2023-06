Dalla Francia - Il PSG su Thuram, il giocatore prende tempo per decidere

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Skriniar e Asensio il PSG punta forte ad un terzo parametro zero. Dalla Francia L'Equipe racconta come il club parigino abbia contattato nelle scorse ore Marcus Thuram, centravanti del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Luis Campos crede che il francese possa fare molto bene in quello che sarà il PSG del futuro, ma Thuram, che ha offerte da tutta Europa e piace anche al Milan, vuole prendersi il suo tempo e scegliere con cura quella che sarà la sua prossima squadra: punta in modo deciso ad essere protagonista con la Francia ad Euro 2024, ed è per questo che vorrà avere la certezza di avere un ruolo da protagonista.