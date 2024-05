Dalla Germania: il Milan punta a Mats Hummels. Per il centrale pronto un derby italiano

Interessante notizia in arrivo dalla Germania che riguarda anche il Milan: secondo informazioni raccolte dalla Bild, i rossoneri sono sulle tracce di Mats Hummels, il cui contratto col Borussia Dortmund scadrà il 30 giugno.

Non è ancora chiaro se difensore centrale chiuderà la sua avventura in giallonero dopo la finale di Champions League in programma contro il Real Madrid sabato 1° giugno nel suggestivo palcoscenico di Wembley. 35 anni, Hummels ne ha spesi 14 col BVB divisi in due cicli differenti. Tuttavia la sua carriera potrebbe continuare nel calcio che conta: oltre al Milan ci sarebbe anche la Juventus, che vedrebbe nel centrale tedesco un'ottima opportunità di mercato, in ottica Champions League.

Tra i fattori che potrebbero fare la differenza, evidenzia proprio la Bild, c'è la distanza ragionevole tra Milano (ma anche Torino) e Monaco di Baviera, città dove moglie e figli vivono. Paradossalmente il capoluogo lombardo con i suoi 493 km di distanza è più vicino se paragonato ai 608 km che dividono Dortmund dalla città bavarese. Una decisione definitiva verrà presa dopo la sfida contro il Real, dove Hummels si confronterà col padre nonché consigliere Hermann e il direttore sportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, con quest'ultimo che cercherà di convincere il giocatore a proseguire la sua carriera in Westfalia ancora per un anno.