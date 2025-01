Dalla Germania - Okafor-Lipsia non saltata, nuovi colloqui col Milan previsti oggi dopo la partita col Werder

Aggiornamento sull'affare Lipsia-Okafor da parte di Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky Sport Deutschland: "Alle 15:55 ora tedesca non c'è ancora un accordo totale tra il Lipsia ed il Milan per il prestito di Noah Okafor. Le elevate richieste sul diritto di riscatto da parte del Milan, i termini del prestito e la storia di infortuni del giocatore... non è un trasferimento facile per il Lipsia. Tuttavia, l'affare non è saltato: Okafor vuole ancora andare al Lipsia e c'è un accordo verbale. Altri colloqui sono previsti per oggi dopo la partita contro il Werder Brema".