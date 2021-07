Dalla Norvegia: passi in avanti per Hauge all'Eintracht. L'agente: "Dialogo con alcuni club"

Atta Aneke, agente di Jens Petter Hauge, si è così espresso al portale norvegese VG sul futuro del suo assistito: "Posso confermare che c'è un dialogo con alcuni club. Non convocazione con il Nizza? Hauge non è infortunato". I colleghi norvegesi, inoltre, informano che sarebbero in fase avanzata le trattative per la cessione del classe 1999 all'Eintracht Francoforte.