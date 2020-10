Dalla Spagna - Derby Milan-Inter per Modric: si attendono le mosse del Real

Dalla Spagna, precisamente, da Defensa Central, arriva la notizia di un possibile derby di mercato che potrebbe profilarsi tra Milan e Inter per Luka Modric. Il contratto del croato scadrà a giugno del 2021, ma il Real Madrid non ha ancora deciso se rinnovarglielo o meno. Il centrocampista la prossima stagione andrà per i 36 e, nonostante il rendimento alto che garantisce ancora, la Casa Blanca deve fare delle valutazioni. Inter e Milan osservano con attenzione l'evolversi della situazione ed entrambi i club avrebbero già parlato con l'agente di Modric. Luka vorrebbe restare al Real Madrid e preferirebbe il progetto di Conte a quello dei rossoneri, ma la partita si deve ancora giocare. L'esito dipenderà in gran parte dalle decisioni che prenderà il club di Florentino Perez.