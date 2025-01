Dalla Spagna: Milan forte su Mosquera, già presentata un'offerta ma è stata rifiutata dal Valencia

vedi letture

Héctor Gómez, giornalista di Tribuna Deportiva, riporta questo aggiornamento su Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 che ha un contratto con il Valencia fino al 2026: il giocatore non intende rinnovare se non con una clausola rescissoria di massimo 20 milioni di euro. Per lui sarebbero state già rifiutate alcune offerte in questa finestra di mercato invernale, tra cui anche quella del Milan. Sul giocatore c'è poi anche il forte interesse dell'Atletico Madrid, ma per la prossima stagione.