Dalla Spagna, Milan intenzionato a riformulare le condizioni dell'accordo per Jimenez. Incontro imminente col Real Madrid

Il grande impatto di Alex Jimenex nel Milan di Sergio Conceicao non è passato inosservato. Il talento spagnolo è in continua crescita, e dopo aver trascorso quasi metà della stagione con il Milan Futuro oggi è un punto di forza per la Prima Squadra.

Così, la dirigenza rossonera starebbe pensando fortemente di rivedere i termini dell'operazione per lo spagnolo insieme al Real Madrid. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, l'ultima svolta è stata sabato contro il Verona in campionato, partita 'decisa' Da una super giocata che ha aperto la strada al gol vittoria di Santi Giménez. Ricordiamo che nell'estate del 2025 il Real Madrid potrà riacquistare il giocatore per 9 milioni di euro, mentre nell'estate del 2026 potrà farlo per 12 milioni.

Quindi, nelle prossime settimane il Milan è intenzionato a riformulare le condizioni dell'accordo con il club spagnolo, rivedendo di conseguenza quelle del giocatore. Il Milan punta molto su Alex Jiménez per il suo futuro e, dopo aver sborsato 5 milioni di euro la scorsa estate per ingaggiarlo, ora intende riformulare la questione del doppio riscatto con il Real Madrid.