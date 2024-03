Dalla Turchia: il Milan pronto a formulare una seconda offerta per Szymanski, punta del Fenerbahce

Come riportato dal portale turco Aksam, il Milan sarebbe intenzionato a formulare una seconda offerta per Sebastian Szymanski, attaccante del Fenerbahce, per cui i rossoneri avevano già fatto un tentativo precedentemente. Il bomber polacco rientrava tra i profili interessanti per il ruolo di vice Giroud, ma nel mercato invernale il Milan non ha affondato, tranquillizzato dall'exploit di Jovic e il buon rendimento anche di Okafor in quel ruolo.

Le indiscrezioni dalla Turchia parlano di una prima offerta del Milan da 18 milioni, rifiutata dal Fenerbahce che vorrebbe esattamente 10 milioni in più. I rossoneri sarebbero ora interessati a tentare di nuovo alzando l'offerta. La concorrenza sembra essere comunque già agguerrita per il giocatore, che in questa stagione ha all'attivo 14 gol e 12 assist. Su di lui, oltre ai rossoneri, il Napoli e il Tottenham.