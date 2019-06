Dall’Inghilterra: Milan interessato a Torreira, piace a Giampaolo

Krunic prima, Torreira poi? Così potrebbe essere. Secondo quanto raccolto da football.london, la società rossonera, guidata da un’indicazione del nuovo allenatore Marco Giampaolo potrebbe fare un tentativo per il giocatore ex Sampdoria. Una stagione ben più che positiva per Torreira, in cui ha totalizzato 34 presenze condite da due gol e assist. Proprio per questo, da fonti sponda Arsenal, si vocifera che il giocatore venga ritenuto incedibile da parte del club, nonostante le sue recenti dichiarazioni d’amore per l’Italia. Nelle prossime ore Marco Giampaolo siederà ufficialmente sulla panchina del Milan, chissà che insieme a lui non arrivi anche la prima vera proposta per il suo ex giocatore.