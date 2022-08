De Ketelaere al Milan, oggi visite e firma: il programma. Poi sarà subito a disposizione di Pioli

Sembrava impossibile, ma... è (quasi) finita! Dopo un mese di estenuante trattativa, dopo diversi tira e molla, dopo rilanci e controrilanci, dopo giorni più pessimisti e altri con più fiduciosa speranza, Charles De Ketelaere è finalmente sbarcato in Italia ed è finalmente pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan.



Le cifre

Il fatto che la trattativa con il Club Bruges non sia stata semplice è noto a tutti, ma l'importante, dal punto di vista rossonero, è che Maldini e Massara siano riusciti a regalare a cifre accettabili il trequartista che Stefano Pioli tanto desiderava e meritava: De Ketelaere vestirà la maglia dei Campioni d'Italia grazie ad una proposta (accettata, chiaramente) di 32 milioni di euro più 3 di bonus più una percentuale del 12,5% sul guadagno di una eventuale futura rivendita.



Il programma

Come anticipato, nella nottata appena trascorsa il classe 2001 belga è atterrato a Milano, accolto a Linate da diversi tifosi festanti e dal 'Ciao' sorridente dello stesso calciatore; dopo aver passato la notte in un hotel in zona San Siro, De Ketelaere sosterrà oggi le visite mediche di rito (start alle ore 9:00 presso la clinica 'La Madonnina'), l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e, infine, apporrà in sede la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2027 a circa 2,5 milioni di euro all'anno. Poi, domani, il primo allenamento a Milanello. Sembrava impossibile, ma... Charles De Ketelaere è (quasi) un nuovo calciatore del Milan.