De Ketelaere-Milan: repetita iuvant? Ore decisive e c'è fiducia: è tutto vero. Ma...

Se si dovesse riassumere con una locuzione latina utilizzata nel gergo corrente la trattativa tra Milan e Club Bruges per portare Charles De Ketelaere in rossonero non si potrebbe non scegliere 'repetita iuvant'. È ormai da settimane, d'altronde, che le due dirigenze stanno trattando ed è ormai da giorni che si ripetono, per forza di cose e - sia chiaro - senza che siano frasi di circostanza, le stesse formule espressive di calciomercato.



48 ore decisive: c'è fiducia

Si ribadisce: non sono formule messe lì tanto per scrivere qualcosa, ma perché la situazione è realmente questa: ogni ora potrebbe essere l'ora giusta, ogni telefonata potrebbe essere quella giusta, ogni incontro potrebbe essere quello giusto. Anche ieri, presso l'Hotel Splendid di Lugano (Svizzera), Paolo Maldini e Ricky Massara hanno incontrato la dirigenza del club belga, ma ne sono usciti con una nulla di fatto: le posizioni delle due parti restano lo stesse anche dopo quest'altro meeting vis-à-vis



Le due posizioni

Il Club Bruges chiedeva 40 milioni inizialmente, poi ha abbassato le sue pretese a non meno di 35 milioni di euro; il Milan, dopo aver proposto alcune offerte esplorative, si è spinto fino a 32-33 milioni bonus compresi, ma la quadra non è stata trovato perché nessuna delle parti vuole fare un passo in avanti. De Ketelaere, dal canto suo, ha già l'accordo con il Milan, vuole vestire rossonero e sta spingendo per l'esito positivo della trattativa... ma deve attendere. Ore decisive e c'è fiducia: è realmente così. Prima o poi, però, dovrà arrivare il the end. In un modo o nell'altro.