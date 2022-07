De Ketelaere obiettivo numero uno: pronto già un contratto da 2.5 milioni in attesa di chiudere con il Bruges

MilanNews.it

Ormai è chiaro a tutti che Charles De Ketelaere sia l'obiettivo numero uno per il mercato rossonero e, più nello specifico, per la trequarti. La Gazzetta dello Sport oggi riporta addirittura una proposta di contratto che sarebbe già pronta per il belga: accordo da 2.5 milioni a stagione magari a salire, per cinque anni. Prima, però, va trovata la quadra con il Bruges e, al momento, questa è la cosa più importante.