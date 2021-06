Di Marzio: "Attenzione ad Adli, può arrivare al posto di Castillejo che ha una richiesta in Spagna"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport 24, ha parlato degli ultimi movimenti per il mercato del Milan: "Laxalt alla Dinamo Mosca, operazione in via di conclusione per 4 milioni di euro. Per quanto riguarda le entrate attenzione ad Adli, classe 2000 del Tolosa, è un esterno d’attacco che può arrivare al posto di Castillejo che ha una richiesta in Spagna da parte del Betis".