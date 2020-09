Di Marzio: "Bakayoko operazione che sta andando avanti bene, il Milan ha le idee chiare"

Intervenuto a Sky Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato del Milan: "Il Milan ha dato mandato all’agente di Bakayoko di andare avanti con il Chelsea per trovare la migliore soluzione possibile, magari per far abbassare la cifra del diritto di riscatto che il Chelsea continua a volere fra i 33-35 milioni di euro. È un’operazione che sta andando avanti molto bene. Poi il secondo portiere: il Milan rivorrebbe Begovic, ha fatto un’offerta d’ingaggio che però non copre i parametri che lui ha attualmente al Bournemouth, e valuta Sportiello dell’Atalanta. Se va via Laxalt contiene vivi i contatti con Vina, terzino sinistro del Palmeiras. Il Milan mi sembra che abbia le idee molto chiare in questo mercato, sta andando avanti su quelli che sono i suoi obiettivi convinto di poterli portare a casa”.