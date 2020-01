Di Marzio: "Dal Milan smentiscono fermamente su Olmo"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Calciomercato - l'originale" ha parlato di Milan e in particolare delle possibili voci legate a Dani Olmo. Questo il suo intervento: "Dalla Croazia dicono che il Milan abbia fatto un'offerta per Dani Olmo ma dalla dirigenza rossonera smentiscono fermamente questa offerta ufficiale. Questo non vuol dire che al Milan non piaccia Olmo, anzi Boban ne ha una grande considerazione ma forse non è un'operazione che il Milan sta pensando di fare adesso e che potrebbe fare a Giugno."