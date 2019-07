Di Marzio: "Due certezze: la Roma vuole Suso e il Milan non vuole svenderlo"

A “Calciomercato – L’originale”, Gianluca di Marzio ha parlato così della trattativa tra Roma e Milan per Suso: “Due sono le certezze. La Roma vuole Suso ma il Milan non vuole svenderlo. Per Giampaolo è molto prezioso. Perché Suso vada alla Roma ci devono essere condizioni economiche o di contropartite, le proposte della Roma non sono state accettate dal Milan, si è parlato di Shick, N’Zonzi, Gonalons ma il Milan ha sempre detto no. Ha fatto una provocazione il Milan chiedendo Zaniolo, rifiutato dai giallorossi. Perché Suso vada alla Roma servono o 40 milioni o il giocatore giusto da inserire.