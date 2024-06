Di Marzio: "Il Milan ha detto a Rabiot 'Noi ci siamo'. Il giocatore vuole aspettare la fine dell'Europeo"

Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha confermato (come anticipato su questi lidi diversi giorni fa) l’interesse del Milan per il centrocampista Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni: "C’è stato un contatto, il Milan ha detto ‘Noi ci siamo’. Evidentemente ha parlato con la mamma di Rabiot, ha fatto la sua proposta. Non è in linea con quello che ha guadagnato Rabiot negli ultimi anni ma evidentemente è comunque una proposta importante.

Il giocatore vuole aspettare la fine dell’Europeo, non ne sta facendo una questione di club, neanche di mancato rispetto nei confronti della Juve. Lui avrebbe voluto risolvere la situazione prima dell’Europeo. Non è andata così, nel momento in cui è cominciato l’Europeo non è che ha chiesto di più alla Juve o sta chiedendo di più alle altre squadre… Semplicemente vuole aspettare la fine dell’Europeo.

Poi quali saranno le squadre che lo avranno aspettato al termine dell’Europeo allora lui le valuterà e deciderà, con priorità penso alla Juventus, per quello che è stato fino ad ora il suo rapporto con la Juve, sempre che la Juve decida di attendere qualche settimana. Il Milan comunque deve prendere un giocatore in mezzo al campo. Che sia Fofana, che sia Rabiot, che sia il giovane del Chelsea Chukwuemeka, che può essere preso a prescindere, di sicuro il Milan sta cercando un centrocampista con quelle caratteristiche”.