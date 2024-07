Di Marzio: "Il Milan sta lavorando per chiudere Fofana e Pavlovic"

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca il suo nuovo attaccante. La pista che porta ad Alvaro Morata si starebbe riscaldando sempre di più con l'inizio della prossima settimana che potrebbe essere decisivo per l'arrivo in rossonero del capitano della Spagna finalista ad Euro2024. Il classe '92 potrebbe però non essere l'unico attaccante sul quale la dirigenza rossonera potrebbe puntare quest'estate, visto che nella serata di ieri sarebbe uscito fuori anche il nome di Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund per il quale il Milan sarebbe pronto a fare uno sforzo.

A confermarlo anche Gianluca Di Marzio, che facendo il punto sul calciomercato in entrata del Milan nel corso del suo podcast ha detto: "Pronti 4 anni di contratto per Morata. Il Milan sta pensando seriamente anche a Füllkrug che sta valutando di lasciare la Germania. Contatti previsti a inizio settimana. I rossoneri poi lavorano per chiudere anche Fofana e Pavlovic”.