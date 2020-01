Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale”, il Tottenham continua a lavorare per Piatek. Queste le sue dichiarazioni: "Il Tottenham ha richiesto Piatek in prestito ma il Milan ha detto di no. Conseguentemente, è stato proposto uno scambio a titolo definitivo con Wanyama e Foyth, giocatori che la dirigenza rossonera ha rifiutato."