Di Marzio: "Milan, Laxalt ad un passo dalla Dinamo Mosca". Ai rossoneri 3,5 mln di euro

Nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse della Dinamo Mosca per Laxalt, con lo stesso agente che aveva confermato come la squadra russa fosse vicina al suo assistito. Ora arriva anche la conferma di Gianluca Di Marzio, che sul suo profilo Twitter racconta: "Laxalt ad un passo dalla Dinamo Mosca". Secondo il giornalista di Sky il terzino rossonero si trasferirà in Russia a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro, affare ai dettagli.