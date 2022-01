Di Marzio: "Milan, oggi tentativo in extremis per Renato Sanches non andato a buon fine"

Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha raccontato di un tentativo in extremis del Milan per Renato Sanches: "Il Milan oggi è stato in silenzio, ma non è che è stato in silenzio senza fare nulla. Hanno sempre detto che avrebbero fatto solo qualcosa di particolarmente importante, e ha tentato in extremis, ha fatto veramente tutto, per prendere subito Renato Sanches del Lille. I rapporti tra i due club sono buonissimi, si stava cercando un’intesa intorno ai 25 milioni di euro più bonus. L’operazione si è bloccata sulle richieste elevatissime da parte del giocatore sull’ingaggio, non c’erano nemmeno i tempi tecnici per trattare. È stato un tentativo veramente un extremis per cercare di regalare a Pioli Renato Sanches. Da quello che ci risulta l’operazione non è riuscita e non credo ci siano possibilità per la giornata di domani. Sanches resta un profilo comunque molto gradito, il Milan se non è riuscito a fare l’operazione adesso ma potrà riprovarci sicuramente a giugno, soprattutto se, come pensiamo, Kessie non rinnoverà".