Di Marzio: "Ora c'è la problematica Okafor. Rischia di essere tolto dalla lista"

vedi letture

Aggiornamenti sulla situazione Marcus Rashford che arrivano da Sky. Ecco le parole dell'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio:

Su Okafor

"Qualcosa non è andato bene nei tempi di recupero di Okafor e il Lipsia ha deciso di non andare avanti. Ora c'è anche la problematica di trovare una squadra disposta a prendere Okafor, altrimenti si dovrà togliere Okafor dalla lista per inserire un altro giocatore".

Su Walker

"Se arriva Rashford, Walker non può arrivare. Se Rashford farà un'altra scelta, il Milan andrà su Walker che sta a