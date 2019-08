Di Marzio: “Ottimo esito incontro Laxalt-Atalanta, manca solo l’ok del giocatore”

Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo sito a riguardo della trattativa tra Milan ed Atalanta per Laxalt: “Ha avuto ottimo esito, l'incontro che c'è stato in giornata tra l'Atalanta e gli agenti di Diego Laxalt. L'entourage nelle prossime ore si confronteranno direttamente con il calciatore uruguaiano per illustrargli il progetto tecnico dei bergamaschi e ricevere l'ok del giocatore, ultimo step della trattativa. L'accordo tra Atalanta e Milan infatti è stato già raggiunto negli scorsi giorni, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni”.