Di Marzio sul Milan: "Piace anche Memphis Depay, svincolato"

Il mercato del Milan è oggetto di tanti commenti e indiscrezioni. Questa mattina, nel consueto appuntamento con il podcast di Gianluca Di Marzio, sono stati offerti alcuni punti di vista: la maggior parte su nomi per i quali il Milan sta lavorando attivamente, ma poi è stato aggiunto anche un profilo come quello di Memphis Depay (svincolato) che era stato citato nelle ultime settimane senza trovare particolari riscontri. Questa mattina la punta olandese torna sui radar rossoneri.

Il pensiero di Gianluca Di Marzio nel suo podcast: "Il Milan sta aspettando le risposte di Alvaro Morata, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Sta lavorando con il Tottenham per ridurre la distanza per Emerson Royal e poi c'è anche il nome di Memphis Depay, nazionale olandese svincolato, che piace. Tanti obiettivi rossoneri stanno ancora giocando ad EURO 2024 e hanno in testa le semifinali".