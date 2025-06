Di Marzio: "Tare è in Croazia e ha avuto l'ok di Modric. Il Milan spera di avere la firma domani"

In diretta su Sky Sport, durante "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio racconta le ultime tra Modric e Milan, con i rossoneri che hanno avuto l'ok del giocatore: “Oggi contatti diretti tra Milan e Modric, che ha dato apertura totale e l’ok a vestire la maglia del Milan. Accordo verbale in attesa di mettere tutto nero su bianco domani: il Milan ha fiducia e spera di avere la firma di Modric domani”.

Com'è nato il tutto? "È una pazza idea di Igli Tare, condivisa con Allegri nei giorni scorsi. Dal momento in cui Modric ieri ha dato apertura Tare è partito all'assalto. Credo che Tare abbia voluto inserire nel nuovo Milan una figura che possa essere di grande esempio per i giovani che arriveranno, un trascinatore per i giocatori che ci sono già. Aggiungo un particolare: Igli Tare è in Croazia. È andato proprio da Modric per strappare il suo sì. È ancora in Croazia, credo che tornerà solo con la firma del contratto per evitare sorprese e superare concorrenza da tutto il mondo".